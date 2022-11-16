Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію: до якого дня

Це вже п'яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану, а також загальну мобілізацію в Україні. Відповідні законопроекти народні депутати підтримали сьогодні, 16 листопада.

За продовження воєнного стану проголосували 294 народні депутати, а за продовження мобілізації в Україні — 297. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть до 19 лютого 2023 року.

Нардеп наголосив, що з початку повномасштабної війни, яку росія розв’язала 24 лютого, це вже п’яте голосування за воєнний стан. До цього вони проводилися 24 лютого, 15 березня, 21 квітня та 15 серпня.

Зазначимо, що напередодні Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект №8189 про продовження термінів воєнного стану, а також №8190 про продовження загальної мобілізації.

Нагадаємо, раніше керівник столичного центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимов повідомляв про те, кого насамперед заберуть до армії у 2023 році.