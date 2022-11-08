Мобілізацію та військовий стан в Україні скоро продовжать: до якого числа

Попередніми законами воєнний стан в Україні був запроваджений до 30 листопада

В Україні після початку повномасштабного вторгнення росіян було запроваджено воєнний стан, а потім кілька разів продовжувався на 90 днів. Оскільки попереднє таке продовження підходить до завершення наприкінці листопада, то, мабуть, аналогічний закон буде ухвалено ще раз.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, відповідні документи від президента України Володимира Зеленського вже були внесені до парламенту.

"З високою ймовірністю продовження буде знову на 90 днів: тобто до 19 лютого 2023 року", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, у серпні Верховна Рада ухвалила два закони 7664 та 7665, якими мобілізація та воєнний стан в Україні були продовжені до 30 листопада. Таким чином, до кінця поточного місяця парламенту доведеться ухвалити нові закони, щоб продовжити їх на новий період.

Як повідомлялося раніше, начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач напередодні розповів, що через оголошення мобілізації в росії кількість живої сили противника на фронті зростатиме, а це вимагатиме нових підкріплень для українських захисників. Тому українцям варто чекати, що графіки мобілізації змінюватимуться, проте поки що невідомо, наскільки сильно.