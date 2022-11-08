Мобилизацию и военное положение в Украине на днях продлят: до какого числа

Предыдущими законами военное положение в Украине было введено до 30 ноября

В Украине после начала полномасштабного вторжения россиян было введено военное положение и несколько раз продлевалось на 90 дней. Поскольку предыдущее такое продление подходит к завершению в конце ноября, то, по всей видимости, аналогичный закон будет принят еще раз.

Как сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк, соответствующие документы от президента Украины Владимира Зеленского, уже были внесены в парламент.

"С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, в августе Верховная Рада приняла два закона 7664 и 7665, которыми мобилизация и военное положение в Украине были продлены до 30 ноября. Таким образом до конца текущего месяца парламенту придется принять новые законы, чтобы продлить их на новый период.

Как сообщалось ранее, начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач накануне рассказал, что из-за объявления мобилизации в россии, количество живой силы противника на фронте будет расти, а это потребует новых подкреплений для украинских защитников. Поэтому украинцам стоит ждать, что графики мобилизации будут меняться, однако пока неизвестно, насколько сильно.