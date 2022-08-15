Рада продлила военное положение и мобилизацию: до какой даты

Отсчет новых 90 суток военного положения начнется утром 23 августа

Верховная Рада приняла предложенные президентом Владимиром Зеленским решения о продлении в Украине действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца – до 21 ноября. Оба законопроекта поддержали по 328 депутатов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Таким образом, были приняты законопроекты №7664 (о продлении военного положения) и №7665 (о продлении мобилизации). Они продлятся еще 90 суток — с 5:30 утра 23 августа 2022 года.

По фракциям и группам распределение голосов "за" таково:

Слуга народа — 219

Европейская солидарность — 20

Батькивщина — 14

Платформа за жизнь и мир — 16

За будущее — 11

Голос — 8

Доверие — 15

Восстановление Украины — 7

Внефракционные – 18

Это уже второе продление военного положения. Первое состоялось 22 мая. Тогда необходимость продления не на один месяц, а сразу на три в Офисе президента объяснили планами перейти в контрнаступление и выбить оккупационные российские войска с занятых ими позиций.

Как сообщал "Телеграф", на рассмотрении Верховной Рады находится также инициатива по повышению предельного возраста для призыва, которая позволит лицам старше 60 лет проходить военную службу в рядах ВСУ.