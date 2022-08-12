Мобилизация в Украине и военное положение: Зеленский внес в Раду новые проекты законов

Президент хочет продлить мобилизацию и военное положение

В пятницу, 12 августа, на 170-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении мобилизации и военного положения в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт ВР Украины. Текстов документов в открытом доступе пока нет.

Напомним, согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение в последний раз продлевали с 05:30 25 мая еще на 90 суток, то есть до 23 августа. Добавим, что ближайшее заседание Верховной Рады планируется на 16-17 августа. Там могут рассмотреть проекты законов, предложенные главой государства.

Ранее сообщалось, что в Украине могут повысить возраст мобилизации. В частности, это касается мужчин, которые хоть и имеют боевой опыт, но уже достигли 60-летнего возраста. С такой инициативой выступил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Кроме того, "Телеграф" разъяснял, могут ли мобилизовать человека без военного опыта.

Напомним, эксперты расходятся в оценке будущей мобилизации, которая, похоже, будет продлена с 23 августа.