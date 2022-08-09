Могут ли мобилизовать человека без военного опыта: ответ юристов

Мобилизированных даже за нарушения не могут отправить на передовую без обучения

Военные комиссары в Украине убеждают: в ряды ВСУ привлекают тех военнообязанных, которые прошли соответствующую подготовку – отслужили в армии, полиции, Нацгвардии и т.д. Тем не менее, украинских мужчин все же беспокоит вопрос, могут ли их мобилизовать при отсутствии такого опыта.

Как объяснили "24 каналу" юристы, это вполне возможно. Так, по словам адвоката Адвокатского объединения Legal Strategy Виолетты Монастырской, законом не запрещена мобилизация без опыта. Что в нем действительно ограничивается, так это отправка необученных людей на фронт. "Никого нельзя отправлять в зону боевых действий без подготовки в соответствии со ст. 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно военнообязанные и резервисты должны пройти учебные, проверочные и специальные сборы", — сказала она.

Следовательно, мобилизация в этом случае предполагает прохождение необходимой подготовки. Впрочем, сейчас сроки такой подготовки сокращены, подчеркнула Монастырская. Из-за того, что в Украине продолжаются активные боевые действия, обучение длится от 7 до 20 дней.

В свою очередь Николай Волковский, президент "Первого международного фонда развития Украины", и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, отметили, что это касается и мобилизации нарушителей – противоречивой практики, когда повестки выписывают, например, во время рейда по ночным клубам. Таких людей могут мобилизовать, но на передовую сразу точно не отправят. Без опыта и соответствующих навыков они в зоне боевых действий получат повреждения или погибнут, а это большая проблема для офицерско-командного состава.

Как отметила адвокат юридической компании "Riyako&Partners", Екатерина Анищенко, оказаться на передовой человек без опыта может только при одном условии – если он служит добровольно и подписал документ о своем желании быть именно на передовой. "Если же такой беспредел происходит со стороны воинской части, то рекомендую обращаться к командиру с рапортом, в котором просить направить вас на обучение, потому что у вас нет достаточного опыта или отсутствует амуниция и т.д. Как показал опыт — такие рапорты, при принадлежности их вручения имеют свой результат", – сказала она.

Как сообщал "Телеграф", сейчас решается вопрос продления общей мобилизации после 23 августа и того, в какой форме она будет происходить.