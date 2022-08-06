Мобилизация с болезнями: как обжаловать выводы военно-врачебной комиссии

Обжаловать решение ВВК можно двумя способами

После начала всеобщей мобилизации в Украине некоторые военнообязанные с болезнями столкнулись с тем, что военно-врачебная комиссия признала их годными к службе.

Как рассказала правозащитница Виктория Тютюнникова в эфире телемарафона новостей, данные случаи не являются массовыми, а потому многие из тех, кто оказался в этой ситуации попросту не знают, что же делать дальше.

"К сожалению, пока человек не получит статуса непригодного к службе — он считается пригодным. Временная непригодность тянется к тому моменту, пока не появится окончательный вывод ВВК. Если лицо непригодно — его не могут мобилизовать", — сказала она.

По ее словам, иногда случается, что во время вручения повестки человек не предоставил документ, подтверждающий непригодность к службе, но в таком случае медзаключение стоит показать во время прохождения комиссии.

Без прохождения комиссии мобилизация невозможна. Однако если ВВК после этого дала ошибочное заключение, что военнообязанный годен к службе, то стоит обжаловать решение, обратившись к ВВК высшего уровня.

Также добиться пересмотра решения можно в судебном порядке. Для этого необходимо указать причину пересмотра и добавить к этому все документы ВВК и результаты предыдущих комиссий.

Правозащитница также отметила, что в компетенцию суда не входит проверка здоровья, а потому им стоит предоставить медицинские выводы, как доказательную базу для рассмотрения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каких врачей должны пройти все призывники перед уходом в армию. Список медицинских специалистов довольно внушительный.

Также мы писали, что делать в случае, если военнообязанному отказали в законной отсрочки от мобилизации.