Мобилизация с болезнями: как обжаловать выводы военно-врачебной комиссии
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Обжаловать решение ВВК можно двумя способами
После начала всеобщей мобилизации в Украине некоторые военнообязанные с болезнями столкнулись с тем, что военно-врачебная комиссия признала их годными к службе.
Как рассказала правозащитница Виктория Тютюнникова в эфире телемарафона новостей, данные случаи не являются массовыми, а потому многие из тех, кто оказался в этой ситуации попросту не знают, что же делать дальше.
"К сожалению, пока человек не получит статуса непригодного к службе — он считается пригодным. Временная непригодность тянется к тому моменту, пока не появится окончательный вывод ВВК. Если лицо непригодно — его не могут мобилизовать", — сказала она.
По ее словам, иногда случается, что во время вручения повестки человек не предоставил документ, подтверждающий непригодность к службе, но в таком случае медзаключение стоит показать во время прохождения комиссии.
Без прохождения комиссии мобилизация невозможна. Однако если ВВК после этого дала ошибочное заключение, что военнообязанный годен к службе, то стоит обжаловать решение, обратившись к ВВК высшего уровня.
Также добиться пересмотра решения можно в судебном порядке. Для этого необходимо указать причину пересмотра и добавить к этому все документы ВВК и результаты предыдущих комиссий.
Правозащитница также отметила, что в компетенцию суда не входит проверка здоровья, а потому им стоит предоставить медицинские выводы, как доказательную базу для рассмотрения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каких врачей должны пройти все призывники перед уходом в армию. Список медицинских специалистов довольно внушительный.
Также мы писали, что делать в случае, если военнообязанному отказали в законной отсрочки от мобилизации.