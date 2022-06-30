Отказали в законной отсрочке от мобилизации — адвокат объяснила, что делать военнообязанным

Специалист пояснила, что делать, если отказывают в законной отсрочке

В Украине идет общая мобилизация, в рамках которой в армию призывают всех военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, при условии, что они не имеют ограничений из-за состояния здоровья. Это касается граждан, не имеющих оснований для получения отсрочки от военной службы.

"Телеграф" решил разобраться, почему граждане, принадлежащие к категории исключений и, в рамках действующего законодательства, имеют право на отсрочку от призыва на службу во время мобилизации и военного положения, жалуются, что им отказали в предоставлении отсрочки.

По словам адвоката Анастасии Иванченко, в ее практике были случаи, когда в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказывали украинцам. Она также добавила, что в стране расширили перечень граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации:

не принимали у призывника заявление и документы, подтверждающие его право на отсрочку;

принимали документы, однако не ставили заметку по их получению;

принимали документы, однако не выдавали справку по этому поводу;

требовали предоставить другие ненужные документы (справку об осуществлении ухода за лицом, имеющим инвалидность; справку о компенсации средств и т.п.).

Правозащитница отмечает, что в вышеуказанных ситуациях даже юридически подкованные люди могут растеряться и поделилась собственным опытом действенных мер по разрешению подобных инцидентов.

"Когда лицо имеет законные основания для получения отсрочки, но ему отказываются его предоставить, есть адвокатские запросы и жалобы. На практике, когда в военкомат обращается адвокат в пользу военнообязанного, это мотивирует сотрудников военкомата более оперативно реагировать на нарушение прав военнослужащих и соответственно реагировать на устранение таких нарушений", — рассказала она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще одна категория мужчин получила отсрочку от общей мобилизации. В нее вошли ученики и преподаватели профессиональных технических училищ (ПТУ).