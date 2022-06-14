Еще одна категория мужчин получила отсрочку от мобилизации: о ком речь

Еще одну категорию мужчин освободили от мобилизации

В Украине еще одна категория мужчин получила отсрочку от всеобщей мобилизации, которая проводится в нашей стране после введения военного положения.

Как сообщает ТСН, после вступления в силу закона №7272 от призыва в ряды ВСУ были освобождены учащиеся и преподаватели профессиональных технических училищ (ПТУ).

Тем самым права учащихся и преподавателей в ПТУ приравняли к правам студентов и преподавателей высших учебных заведений, что позволяет им получить отсрочку от призыва в армию.

Впрочем, есть и нюансы. Чтобы получить отсрочку учащиеся должны проходить обучение на дневной или дуальной форме обучения.

Что касается преподавателей, то деятельность в ПТУ для них должна быть основным местом работы, при этом они должны там работать на не менее чем 0,75 ставки.

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Как сообщалось ранее, в Украине есть несколько категорий граждан, которые не могут быть призваны в армию. Части из них дается лишь временная отсрочка, а часть освобождается на постоянной основе.

Стоит отметить, что в некоторых случаях в ряды ВСУ могут также призывать и женщин, однако в настоящее время в этом нет необходимости. Поэтому украинки в ВСУ могут попасть лишь добровольцами.