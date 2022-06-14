Ще одна категорія чоловіків отримала відстрочку від мобілізації: про кого мова

Ще одну категорію чоловіків звільнили від мобілізації

В Україні ще одна категорія чоловіків отримала відстрочку від загальної мобілізації, яка проводиться у нашій країні після запровадження воєнного стану.

Як повідомляє ТСН, після набрання чинності законом №7272 від призову до лав ЗСУ було звільнено учнів та викладачів професійних технічних училищ (ПТУ).

Тим самим права учнів та викладачів у ПТУ прирівняли до прав студентів та викладачів вищих навчальних закладів, що дозволяє їм отримати відстрочку від призову до армії.

Втім, є й нюанси. Щоб отримати відстрочку учні повинні проходити навчання на денній або дуальній формі навчання.

Щодо викладачів, то діяльність у ПТУ для них має бути основним місцем роботи, при цьому вони мають там працювати на не менш ніж 0,75 ставки.

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Як повідомлялося раніше, в Україні є кілька категорій громадян, які не можуть бути призвані до армії. Частині з них дається лише тимчасове відстрочення, а частина звільняється на постійній основі.

Варто зазначити, що в деяких випадках до лав ЗСУ можуть також призивати і жінок, однак нині в цьому немає потреби. Тому українки у ЗСУ можуть потрапити лише добровольцями.