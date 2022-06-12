Мобілізація в Україні: у яких випадках жінок можуть призвати до ЗСУ

Жінок можуть в окремих випадках призивати до ЗСУ, але поки що в цьому немає потреби

В Україні з кінця минулого року жінок почали ставити на військовий облік разом з чоловіками. Тоді на вирішення всіх бюрократичних нюансів було дано рік, але повномасштабне військове вторгнення росії внесло корективи до цих планів. Наразі жінки не підлягають мобілізації, однак і тут є свої винятки.

Голова Львівського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ЦКСП, колишній військкомат) Олександр Тищенко пояснив, що в українському законодавстві немає положення про обов’язковий військовий заклик для жінок, крім того, в такому кроці нині немає потреби.

Втім, за його словами, жінки у ЗСУ все ще можуть потрапити за власним бажанням як добровольці.

Проте заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначає, що частина з них все ж таки можуть бути призвані на службу в особливий період мобілізації, але тільки за дефіцитними для ЗСУ спеціальностями.

До цих спеціальностей Маляр віднесла:

медиків;

зв’язківців;

операторів обчислювальної техніки чи радіоелектроніки;

водіїв гусеничних транспортних засобів;

водолазів;

механіків та монтажників авіаційних машин;

спеціалістів у сферах картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби;

працівників поліграфії та кінорадіомеханіки;

працівників харчової промисловості;

спеціалістів фінансово-економічної діяльності.

Водночас Маляр зазначила, що поки що жодна жінка не була призвана до ЗСУ без власної згоди, навіть попри загальну мобілізацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які категорії українців не підлягають призову у воєнний час, а також пояснював, що мають на увазі хвилі мобілізації.