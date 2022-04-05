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Жінок на військовий облік почнуть ставити з жовтня: перелік спеціальностей та професій

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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В українській армії багато жінок Новина оновлена 05 квітня 2022, 09:07
В українській армії багато жінок

Постановка на облік не означає призов на службу

Наказ Міноборони України про військовий облік для жінок зі скороченим списком спеціальностей та професій набув чинності з початку квітня.

Про це пише "Бухгалтер". У ньому не лише перераховані спеціальності та професії після отримання яких жінки беруться на військовий облік, а й дано список схожих із військово-обліковими.

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Відповідно до наказу, Головнокомандувачу ЗСУ необхідно забезпечити взяття жінок на військовий облік з 1 жовтня 2022 року, а щороку до 1 березня вносити за потребою виправлення до затверджених переліків.

Разом у списку сім професійних напрямків та 14 спеціалізацій. Серед них психологи, географи, метеорологи, ветеринари, листоноші. Також у переліку багато видів професійної зайнятості, пов’язаної із медичною сферою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні почалася друга хвиля мобілізації — до Збройних сил викликають резервістів. Нагадаємо, повістки в армію можуть бути різними і не завжди означають саме призов.

Теги:
#Жінки #Спеціальності #Військовий облік
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