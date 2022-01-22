Скоротили список у 10 разів: у Міноборони підготували новий наказ про військовий облік для жінок

Постановку на облік хочуть зробити максимально простою.

Міноборони відмовилося від ідеї масової постановки жінок на військовий облік і значно скоротило список професій, для яких це обов’язково. Раніше він складався з понад 200 спеціальностей у 35 профілях. Їхню кількість зменшили до 20 загалом.

Новий наказ уже направлений на погодження профільних міністерств та відомств, повідомила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

Як зазначив голова Міноборони Олексій Резніков, у новому варіанті наказу враховано не всі варіанти зайнятості, які можуть бути корисними, а конкретні — актуальні для сучасності. Це дозволило скоротити перелік. Таке зменшення списку дозволить організовано поставити на облік групи жінок, а потім аналізувати результати.

Які професії потрапили до списку

В оновленому наказі залишилися медики, картографи, метеорологи, бухгалтери, фахівці з фінансової сфери, аудиту, електроніки та зв’язку. Нагадаємо — він ще не пройшов погодження у МВС, розвідці та СБУ. Якщо ситуація в країні зміниться і знадобляться фахівці нових профілів, список можуть переробити — це закладено в новій редакції.

Також у Міністерстві працюють над самою постановкою на облік, механізм якої для жінок ще до кінця не опрацьовано. Планується його цифровізувати — зробити максимально дистанційним з можливістю потрібні дані "підтягнути" з реєстрів. У самих військкоматах поки що не знають, що робити з жінками, які вже виявили бажання стати на облік.

Чи будуть штрафи

Оскільки жінки до наказу не були військовозобов’язаними і не були поставлені на облік для тих, хто робить це вперше штрафи не передбачені.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський відповідаючи на петицію про скасування військового обліку для жінок зауважив, що список професій недостатньо обґрунтований. Це зауважили й українці, які відреагували на попередній наказ Міноборони шквалом жартів та мемів.