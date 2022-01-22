Сократили список в 10 раз: в Минобороны подготовили новый приказ об воинском учете для женщин

Постановку на учет хотят сделать максимально простой.

Минобороны отказалось от идеи массовой постановки женщин на воинский учет и значительно сократило список профессий, для которых это — обязательно. Ранее он состоял из более 200 специальностей в 35 профилях. Их количество сократили до 20 в целом.

Новый приказ уже направлен на согласование профильные министерства и ведомства, сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

Как отметил глава Минобороны Алексей Резников, в новом варианте приказа учтены не все варианты занятости, которые могут быть полезны, а конкретные — актуальные для современности. Это дало возможность сократить перечень. Такое уменьшение списка даст возможность организованно поставить на учет группы женщин, а затем анализировать результаты.

Какие профессии попали в список

В обновленном приказе остались медики, картографы, метеорологи, бухгалтера специалисты из финансовой сферы, аудита, электроники и связи. Напомним — он еще не прошел согласование в МВД, разведке и СБУ. Если ситуация в стране изменится и понадобятся специалисты новых профилей, список могут переработать — в нем это заложено в новой редакции.

Также в Министерстве работают над самой постановкой на учет, механизм которой для женщин еще до конца не проработан. Планируется его цифровизировать — сделать максимально дистанционным с возможностью нужные данные "подтянуть" из реестров. В самих военкоматах пока не знают, что делать с женщинами, которые уже выразили желание стать на учет.

Будут ли штрафы

Поскольку женщины до приказа не являлись военнообязанными и не были поставлены на учет то для тех, кто делает это впервые штрафы не предусмотрены.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отвечая на петицию об отмене воинского учета для женщин заметил, что список профессий недостаточно обоснован. Это заметили и украинцы, которые отреагировали на предыдущий приказ Минобороны шквалом шуток и мемов.