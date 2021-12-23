Воинский учет для украинок: кому придется получать военный билет (список профессий)

Новые правила коснутся почти всех.

В Украине обновили правила воинского учета, согласно которым проходить медкомиссию и получать военный билет теперь придется и женщинам.

В тексте приказа был утвержден полный перечень профессий, представительницам которых придется в скором времени отправиться в военкомат.

Стоит отметить, что согласно новым правилам, это придется делать всем женщинам, которые еще не достигли 60 лет.

В ВСУ обещают, что внесение в списки военнообязанных не приведет к обязательному воинскому призыву, однако глава Генштаба Валерий Залужный сообщил, что подобный список формируется как раз с целью понимания, сколько женщин можно призвать к оружию в случае начала военного вторжения.

Сам список охватывает почти все сферы деятельности, так что получился он весьма длинным. В категорию военнообязанных попали не только работницы связанных с государственной безопасностью, но и представительницы исключительно гражданских профессий, вроде кондукторов, почтальонов и бухгалтеров.

Как сообщалось ранее, на то, чтобы стать на учет у украинок будет время до конца 2022 года. После этого, за несоблюдение требования будут штрафовать, как саму женщину, так и учреждение, где она работает.