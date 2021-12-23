Украинок поставят на воинский учет: сколько времени дают для получения военного билета

Воинский учет не предусматривает обязательный призыв в армию.

В Украине с 17 декабря начали действовать новые правила, которыми был значительно расширен перечень профессий, подлежащих обязательному воинскому учету. Самое главное нововведение касается того, что военный билет придется иметь не только сотрудникам, но и сотрудницам указанных предприятий.

Вместе с тем издание Ukrainian Military Pages сообщает, что в ВСУ понимают, что в ближайшее время предприятия не смогут обеспечить наличие военного билета у всех своих работниц, а потому им будет дан запас времени до конца 2022 года. То есть штрафовать их в следующем году не будут.

Но военный учет женщин будут принимать в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки по месту регистрации.

До конца следующего года женщины в возрасте до 60 лет должны подать документы в военкомат и пройти медкомиссию, по итогам которой будет принято решение о принятии на военный учет и выдаче военного билета.

Как сообщалось ранее, всего в списке 35 категорий специальностей, в каждой из которых от одной до десяти профессий. После прохождения военкомата будет принято решение о дальнейшем принятии женщин на военный учет, однако это не значит, что их в дальнейшем будут призывать на воинскую службу.