"Уже завтра в военкомат бежать не надо": главком ВСУ о взятии на военный учет женщин

Главнокомандующий ВСУ успокоил женщин в Украине и отметил, что спешить бежать в военкоматы не нужно

Согласно внедрению новых правил по военному учету, в Украине расширили списки профессий для женщин, которые теперь обязаны встать на учет и получить военный билет. Нововведения касаются украинок, не достигших 60-летнего возраста и находящихся на должностях в структурах, которые соотносятся с военно-учетными.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, указ Министерства обороны №313 о пребывании прекрасной половины на военных учетах был создан исключительно для того, чтобы перечислить женщин, которые при необходимости могут быть привлечены для защиты государства. Об этом он заявил в комментарии изданию "Интерфакс Украина" в четверг, 23 декабря.

По его словам, сейчас в стране назрела необходимость создать документ, позволяющий "видеть" женщин, которые могут защищать Украину в случае необходимости. В официальный документ "вбили" еще более сотни профессий, отныне подлежащих обязательному военному учету.

"Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", – отметил Залужный.

Ранее "Телеграф" сообщал, что портал "Действие" планирует запустить отдельный раздел для призывников и резервистов. Запуск "электронного центра комплектации и социальной поддержки" запланирован на 2022-2023 годы.