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Військовий облік для українок: кому доведеться отримувати воєнний квиток (список професій)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Українок поставлять на військовий облік
Українок поставлять на військовий облік

Нові правила торкнуться майже всіх.

В Україні оновили правила військового обліку, згідно з якими проходити медкомісію та отримувати воєнний квиток тепер доведеться і жінкам.

У тексті наказу було затверджено повний перелік професій, представницям яких доведеться незабаром вирушити до військкомату.

Варто зазначити, що згідно з новими правилами, це доведеться робити всім жінкам, які ще не досягли 60 років.

У ВСУ обіцяють, що внесення до списків військовозобов’язаних не призведе до обов’язкового військового призову, проте голова Генштабу Валерій Залужний повідомив, що подібний список формується саме з метою розуміння, скільки жінок можна призвати до зброї у разі початку військового вторгнення.

Сам список охоплює майже всі сфери діяльності, тому вийшов він дуже довгим. До категорії військовозобов’язаних потрапили не лише робітниці пов’язані з державною безпекою, а й представниці виключно цивільних професій, на кшталт кондукторів, листоноші та бухгалтерів.

Як повідомлялося раніше, на те, щоб стати на облік в українок, буде час до кінця 2022 року. Після цього, за недотримання вимог штрафуватимуть як саму жінку, так і установу, де вона працює.

Теги:
#Жінки #Армія #Заклик #ЗСУ
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