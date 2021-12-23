Військовий облік для українок: кому доведеться отримувати воєнний квиток (список професій)
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Нові правила торкнуться майже всіх.
В Україні оновили правила військового обліку, згідно з якими проходити медкомісію та отримувати воєнний квиток тепер доведеться і жінкам.
У тексті наказу було затверджено повний перелік професій, представницям яких доведеться незабаром вирушити до військкомату.
Варто зазначити, що згідно з новими правилами, це доведеться робити всім жінкам, які ще не досягли 60 років.
У ВСУ обіцяють, що внесення до списків військовозобов’язаних не призведе до обов’язкового військового призову, проте голова Генштабу Валерій Залужний повідомив, що подібний список формується саме з метою розуміння, скільки жінок можна призвати до зброї у разі початку військового вторгнення.
Сам список охоплює майже всі сфери діяльності, тому вийшов він дуже довгим. До категорії військовозобов’язаних потрапили не лише робітниці пов’язані з державною безпекою, а й представниці виключно цивільних професій, на кшталт кондукторів, листоноші та бухгалтерів.
Як повідомлялося раніше, на те, щоб стати на облік в українок, буде час до кінця 2022 року. Після цього, за недотримання вимог штрафуватимуть як саму жінку, так і установу, де вона працює.
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