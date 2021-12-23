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"Вже завтра до військкомату бігти не треба": головком ЗСУ про взяття на військовий облік жінок

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Залужний прокоментував наказ Міноборони про взяття жінок на військовий облік Новина оновлена 23 грудня 2021, 17:11
Залужний прокоментував наказ Міноборони про взяття жінок на військовий облік

Головнокомандувач ЗСУ заспокоїв жінок в Україні та відзначив, що поспішати бігти до військкоматів не треба

Згідно з впровадженням нових правил щодо військового обліку, в Україні розширили списки професій для жінок, які тепер зобов'язані стати на облік та отримати військовий квиток. Нововведення стосуються українок, які не досягли 60-річного віку та перебувають на посадах у структурах, які співвідносяться з військово-обліковими.

За словами головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, указ Міністерства оборони №313 щодо перебування прекрасної половини на військових обліках було створено виключно для того, аби перелічити жінок, які при необхідності можуть бути залучені на захист держави. Про це він заявив у коментарі виданню "Інтерфакс Україна" у четвер, 23 грудня.

За його словами наразі в країні назріла необхідність створити документ, який дозволив би "бачити" жінок, які можуть захищати Україну в разі потреби. В офіційний документ "вбили" ще понад сотню професій, які відтепер підлягають обов'язковому військовому обліку.

"Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре", – відзначив Залужний.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що портал "Дія" планує запустити окремий розділ для призовників та резервістів. Запуск "електронного центру комплектації та соціальної підтримки" запланували на 2022-2023 роки.

Теги:
#Україна #Указ #ЗСУ #Жінка #Військовий #Військомат #Валерій Залужний
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