Украинская журналистка и телеведущая Маричка Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет.

- Добрый день, это ВОЕНКОМАТ Шевченковского района?

- Да, слушаю.

– Скажите, пожалуйста, в какие дни можно приходить женщинами, чтобы стать на военный учет?

- Женщинам? Ну, мы еще ничего не знаем, мы не получили никаких пояснений…

– Вы до сих пор никого не приняли на учет?

- Нет, никого... Ну, подождите хоть до конца января, может, нам что-нибудь скажут. Затем принесете свои документы, диплом…

- Мой диплом, кстати, не подпадает под профессии, которые есть в перечне. Поэтому я к Вам приду со справкой по работе, которая я работаю по специальности, которая подпадает

- А разве так можно?

– Наши юристы на работе изучили законодательную базу и говорят, что это тоже вариант.

- Ну… честно, мы не знаем, так ли можно… и сможем ли Вас взять, мы не получили никаких разъяснений

– От кого ждете?

– От Минобороны…

ДАЛЬШЕ БУДЕТ…. или не будет? Ау, Министерство обороны Украины?