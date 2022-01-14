В какие дни приходить женщинам, чтобы стать на воинский учет? В военкомате удивили ответом - Маричка Падалко
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Украинская журналистка и телеведущая Маричка Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет.
- Добрый день, это ВОЕНКОМАТ Шевченковского района?
- Да, слушаю.
– Скажите, пожалуйста, в какие дни можно приходить женщинами, чтобы стать на военный учет?
- Женщинам? Ну, мы еще ничего не знаем, мы не получили никаких пояснений…
– Вы до сих пор никого не приняли на учет?
- Нет, никого... Ну, подождите хоть до конца января, может, нам что-нибудь скажут. Затем принесете свои документы, диплом…
- Мой диплом, кстати, не подпадает под профессии, которые есть в перечне. Поэтому я к Вам приду со справкой по работе, которая я работаю по специальности, которая подпадает
- А разве так можно?
– Наши юристы на работе изучили законодательную базу и говорят, что это тоже вариант.
- Ну… честно, мы не знаем, так ли можно… и сможем ли Вас взять, мы не получили никаких разъяснений
– От кого ждете?
– От Минобороны…
ДАЛЬШЕ БУДЕТ…. или не будет? Ау, Министерство обороны Украины?
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