Надо все исправить: Зеленский отреагировал на скандал с воинским учетом для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал список профессий женщин, подлежащих воинскому учету, недостаточно обоснованным.

Такое мнение украинский лидер выразил в ответе на петицию о недопустимости массовой постановки на учет для женщин, которая была подписана всего за несколько дней необходимым количеством человек и набрала больше 37 тысяч голосов.

Ответ разместил сайт президента.

Что ответил Зеленский

Президент обратился к главе Минобороны Алексею Резникову. По его мнению, важно уточнить ряд вопросов — уменьшить перечень специальностей сродных военным. Его нужно сделать опираясь на потребности обороны государства.

Шумиху вызвало не само расширение списка и применением норм законодательства, сказано на сайте президента, а неудачная реализация — перечень назван широким и недостаточно обоснованным. Напомним — в него добавились более сотни пунктов, ставить на учет хотят музейных работников, почтальонов, лаборантов. Замечания граждан и президента также коснулись самой процедуры постановки. Зеленский обратился к Резникову с просьбой цифровизировать постановку и урегулировать вопрос медосмотра. Недавно известная тележурналистка Маричка Падалко пыталась стать на учет — разъяснений у военкоматов нет до сих пор — спустя месяц после вступления списка в действие.

Еще один вопрос, который нуждается в решении — админответственность до принятия окончательного списка и урегулирования процедуры. Она должна быть "общественно приемлемой".

Ранее "Телеграф" писал, что встречную петицию подали мужчины. Она набрала лишь десятую часть необходимых голосов. Также сообщалось, что стать на воинский учет должны женщины до 60 лет.