Украинцы третий день шутят по поводу постановки женщин на воинский учёт: самые прикольные мэмы из соцсетей

Украинцев удивило решение Минобороны и они проявили креативность.

В Украине с 17 декабря заработали новые правила воинского учета для женщин. Был расширен перечень профессий и специальностей, обладательницы которых должны явиться в военкомат. Украинцы отреагировали на это известие шквалом мэмов и шуток в сети.

"Телеграф" собрал подборку забавных острот.

Вспомнили пользователи популярный мэм из прошлого про "сняли в Нацгвардию" и рифмовали на манер известных песен.

Опирались шутники и на популярные стереотипы о женщинах и мужчинах.

Пользователи в остротах опирались на известные мэмы и картинки и обыгрывали их по-новому.

Шутки про воинский учет для женщин коснулись и предполагаемой формы для дам, и особенностей вручения повесток в случае мобилизации.

Напомним, перечень профессии расширили значительно, добавив туда ранее не упомянутых почтальонов, музейных работников, менеджеров ресторанов, кондукторов, соцработников. Служить им придется только в случае их согласия, мобилизации или военного положения — постановка на воинский учет не означает призыв в армию.

Штрафовать за непостановку на воинский учет не будут до конца 2022 года. Ранее "Телеграф" публиковал полный перечень профессий для женщин, которые подразумевают постановку на воинский учет.