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Українці третій день жартують з приводу постановки жінок на військовий облік: найприкольніші меми із соцмереж

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ставитимуть на облік жінок до кінця 2022 року Новина оновлена 24 грудня 2021, 13:05
Ставитимуть на облік жінок до кінця 2022 року

Українців здивувало рішення Міноборони, і вони виявили креативність.

В Україні з 17 грудня запрацювали нові правила військового обліку для жінок. Було розширено перелік професій та спеціальностей, володарки яких мають з’явитися до військкомату. Українці відреагували на цю звістку шквалом мемів та жартів у мережі.

"Телеграф" зібрав добірку кумедних дотепів.

Згадали користувачі популярний мем з минулого про "зняли в Нацгвардію" і римували на мотив відомих пісень.

Спиралися жартівники і на популярні стереотипи про жінок та чоловіків.

Користувачі в гостротах спиралися на відомі меми та картинки та обігрували їх по-новому.

Жарти про військовий облік для жінок торкнулися і уявної форми для жінок, і особливостей вручення повісток у разі мобілізації.

Нагадаємо, перелік професії розширили значно, додавши туди раніше не згаданих листонош, музейних працівників, менеджерів ресторанів, кондукторів, соцпрацівників. Служити їм доведеться лише у разі їхньої згоди, мобілізації чи воєнного стану — постановка на військовий облік не означає призов до армії.

Штрафів за відсутність реєстрації для постановки на військовий облік буде не буде до кінця 2022 року. Раніше "Телеграф" публікував повний перелік професій для жінок, які мають на увазі постановку на військовий облік.

Теги:
#Україна #Міноборони #Військовий облік #Жінки
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