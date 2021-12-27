"А я умею только пить как прапор": как украинки в TikTok реагируют на новость о военной обязанности (видео)

Некоторые украинки готовы уехать из страны из-за боязни получить военный билет, а кто-то — уже пакует чемоданы в армию (вместе с детьми)

Информация о расширении списка профессий и специальностей, представительницы которых становятся военнообязанными, вызвала в Украине немалую волну обсуждения. Понемногу доходит молва и до платформы TikTok, где женщины высказывают свое видение сложившейся ситуации.

"Телеграф" решил сделать подборку самых ярких реакций.

Многие женщины, разумеется, поделились новостью о необходимости получить военный билет со своими половинками. Примечательно, что даже у мужчин реакции очень разные. Некоторые, к примеру, просят избранниц не уходить в армию, хотя и обещают дождаться до дембеля.

А вот другие — уже наготовили вещи и готовы помахать жене ручкой на прощание.

Еще часть женщин, кажется, готовы не только ставать на воинский учет, но и идти на полноценную службу. И при этом их даже не волнует собственный возраст. А в TikToke тем временем, кажется, зажигается новая звезда Рядовой Бабули.

Впрочем, не все настроены настолько весело и позитивно. Не попытавшись разобраться в ситуации, некоторые сразу накидываются на правительство с агрессивными заявлениями и даже готовы паковать сумки, чтобы уезжать из страны. Предупреждаем: в ролик очень много нецензурной лексики!

Также часть девушек размышляет о том, как при мобилизации будет проходить служба, когда у женщин начнутся критические дни. Некоторые даже честно признаются, что врагам можно только посочувствовать.

Кое-кто из пользовательниц TikTok после новости об военном учете для украинок начал задаваться вечными вопросами.

Впрочем, часть женщин, кажется, вполне не против отдать долг Родине. Отдельные юзерки даже вспоминают старые фильмы, где честь родной земли отстаивают именно женщины, и предполагают, что теперь пришло время для такого и в Украине.

Кто-то из украинок уже даже подготовил чемодан для службы в армии…

…А кто-то — практикует весьма необычные привычки для будущего братания с сослуживицами.

Разумеется, что среди всех шуток и прочих эмоциональных реакций нашлось место и для тех женщин, которые в спокойном тоне объясняют — ничего страшного в военной обязанности нет.

Если же вы любите следить за чужими реакциями на важные и популярные темы, то предлагаем вам также ознакомиться с тем, как украинцы восприняли скандал с помощницей замминистра образования Кристиной Тишкун, которая на официальном мероприятии появилась в весьма вызывающем вечернем платье.