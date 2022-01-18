Потрібно все виправити: Зеленський відреагував на скандал із військовим обліком для жінок

Президент України Володимир Зеленський назвав список професій жінок, які підлягають військовому обліку, недостатньо обґрунтованим.

Таку думку український лідер висловив у відповіді на петицію про неприпустимість масової постановки на облік для жінок, яка була підписана лише за кілька днів необхідною кількістю людей та набрала понад 37 тисяч голосів.

Відповідь розмістив сайт президента.

Що відповів Зеленський

Президент звернувся до голови Міноборони Олексія Резнікова. На його думку, важливо уточнити низку питань — зменшити перелік спеціальностей подібних до військових. Його треба зробити, спираючись на потреби оборони держави.

Галас викликало не саме розширення списку та застосування норм законодавства, сказано на сайті президента, а невдала реалізація — перелік названий широким і недостатньо обґрунтованим. Нагадаємо — до нього додалися понад сотню пунктів, ставити на облік хочуть музейних працівників, листонош, лаборантів. Зауваження громадян та президента також торкнулися самої процедури постановки. Зеленський звернувся до Резнікова з проханням цифровізувати постановку та врегулювати питання медогляду. Нещодавно відома тележурналістка Марічка Падалко намагалася стати на облік — роз’яснень у військкоматів немає досі через місяць після набуття списком чинності.

Ще одне питання, яке потребує вирішення, — адмінвідповідальність до прийняття остаточного списку та врегулювання процедури. Вона має бути "суспільно прийнятною".

Раніше "Телеграф" писав, що зустрічну петицію подали чоловіки. Вона набрала лише десяту частину необхідних голосів. Також повідомлялося, що стати на військовий облік мають жінки до 60 років.