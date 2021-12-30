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Тонкий тролінг? У мережі зареєстрували петицію про військовий облік у чоловіків

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Облік не повинен бути обов’язковим за ґендерною ознакою, вважають автори
Облік не повинен бути обов’язковим за ґендерною ознакою, вважають автори

Петиція проти сегрегації за статтю набирає голоси менш швидко, ніж попередня.

Тема військового обліку для жінок спричинила реакцію в українському суспільстві. Крім того, що петиція проти такого нововведення набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом Володимиром Зеленським, таке звернення створили і чоловіки. Їх обурило, що постановка на військовий облік відбувається за статевою ознакою.

Відповідну петицію вони розмістили на сайті.

Автори звернення вважають, що всі чоловіки "пригнічені у правах лише за ознакою статевої приналежності". Петиція подана 28 грудня і за менш ніж дві доби набрала трохи понад 1,8 тисячі голосів. Її автор Ігор Скрипник.

Петиція за права чоловіків
Петиція за права чоловіків

Зазначимо, що петиція створена за образом і подобою жіночого звернення, включаючи лексику, риторику і побудову тесту.

Петиція за права жінок під час військового обліку
Петиція за права жінок під час військового обліку

Нагадаємо, з 17 грудня почав діяти наказ Міноборони про розширення списку професій та спеціальностей для жінок, які підлягають обов’язковому військовому обліку. Перелік суттєво розширили, додавши туди ті види діяльності, які зазвичай не належать до військової сфери — музейні спеціальності, співробітники пошти, кондуктори та інші.

Як раніше писав "Телеграф", нововведення викликало шквал жартів в українців. Стати на військовий облік жінок зобов’язали до кінця 2022 року, у тому числі тих, хто виховує маленьких дітей або перебуває в положенні. Механізми ще розроблено.

Теги:
#Україна #Петиція #Військовий квиток #Військовий облік
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