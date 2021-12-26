Правила військового обліку: що робити вагітним та жінкам з дітьми

Наявність дітей та інші життєві ситуації як перешкода військової служби розглядатимуться лише безпосередньо при мобілізації

Питання необхідності залучення жінок до армії бурхливо обговорюється українцями після розширення списку професій для військовозобов’язаних. При цьому дуже багато питань, зокрема материнство, тривалий час залишалися без відповіді.

Що робити жінкам із дітьми і чи є причини боятися відправлення на фронт, розповіли у пресслужбі ГУ розвідки Міноборони, повідомляє "Телеграф".

Військовозобов’язана — це вже в армії?

Поняття військового обов’язку існує в Україні з 1994 року, проте дуже тривалий час для жінок це було дуже обмеженим поняттям. Перелік професій, представниць яких могли б залучити до служби у разі потреби, був доволі коротким. До того ж через багато років він застарів, а деякі спеціальності з нього вже просто зникли.

Саме тому в Україні і зважилися на те, щоб остаточно налагодити питання щодо військового обов’язку жінок ще навесні цього року. У грудні ж було затверджено конкретний перелік професій.

При цьому причетність до військовозобов’язаних не дорівнює призову до армії. Це підтвердили як у Міноборони, так і особисто Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Йдеться не про заклик або обов’язкову мобілізацію жінки в армію, як про це вже заявляють деякі ЗМІ", — зазначив генерал-лейтенант на особистій сторінці у Facebook.

Закликати все одно можуть, але коли?

Є кілька причин, з яких військовозобов’язана жінка може опинитися в армії:

у воєнний час — для безпосереднього виконання робіт, які допоможуть обороні держави;

для безпосереднього виконання робіт, які допоможуть обороні держави; у мирний час — за власним бажанням (контрактна служба).

Хто є військовозобов’язаним?

Жінки, які мають спеціальність чи безпосередньо робоче місце згідно з переліком, затвердженим Указом Міноборони (планується деяке скорочення найближчим часом).

Вагітні та жінки з дітьми, які належать до вищезгаданих професій.

Наявність дітей, а також стан здоров’я обіцяють враховувати за необхідності мобілізації тощо.

Цікаво, що в Міноборони пообіцяли максимально спростити можливість стати на військовий облік — перевести його на цифровий формат, а також відправляти на навчання виключно за бажанням.

"Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні і можуть у крайньому випадку приєднатися до оборони держави", — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки часу є у жінок, щоб стати на військовий облік згідно з усіма правилами. Також ви можете дізнатися, як на таке нововведення відреагували українці по всій країні.