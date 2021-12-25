"Наташа вставай! Там з воєнкомату прийшли!": добірка смішних картинок про військовий облік для жінок

Інформація щодо постановки українських жінок на військовий облік розсмішила мережу

В Україні з 17 грудня жінок зобов'язали ставати на військовий облік. Нововведення, які були проваджені Міністерством оборони, стосуються прекрасної половини, які не досягли 60-річного віку та перебувають на посадах структур, що співвідносяться з військово-обліковими.

Після оприлюднення наказу, мережа "вибухнула" величезною кількістю жартів та мемів на цю тему.

Для підняття настрою "Телеграф" зібрав найприкольніші картинки про залучення українських жінок до військової служби.

Відзначимо також, що деякі користувачі мережі звернули увагу і на безліч негативних коментарів щодо постановки на військовий облік від непрацюючих жінок :

Мем про військовий облік

Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишня народна депутатка прокоментувала рішення Міноборони щодо взяття жінок на військовий облік та пояснила, чи відправлятимуть українок на передову.

Детальніше зі списком професій для жінок, які тепер зобов'язані ставати на облік та отримати військовий квиток, можна ознайомитись за посиланням у статті про нові правила для військового обліку в Україні.