Військова служба для жінок: екснардепка розповіла, чи відправлятимуть українок на передову

Українки після проходження військкомату не вирушатимуть в окопи.

З п’ятниці, 17 грудня, в Україні набули чинності нові правила військового обліку, згідно з якими жінкам доведеться проходити медкомісію та отримувати військовий квиток. Проте нововведення не означають, що українок почнуть призивати до армії та відправляти на передову.

Як розповіла в ефірі "24 каналу" колишня нардепка Вікторія Войцицька, жінкам у воєнний час можуть знайти інше застосування.

Зокрема вона вказує, що, крім безпосередніх бойових дій, у ЗСУ є великий спектр штабної роботи, пов’язаної з роботою з документами, логістичними питаннями та підготовкою аналітики.

Водночас вона зазначає, що сьогодні всім буде корисно отримати хоча б базову медичну підготовку.

Войцицька стверджує, що спектр питань, які могли б вирішувати жінки у воєнний час, дуже великий і не йдеться про те, що їх одразу направлять в окопи.

Як повідомлялося раніше, нові правила передбачають, що на військовий облік жінок віком до 60 років прийматимуть після проходження медкомісії. На облік ставитимуть у військкоматах за місцем приписки.

При цьому відповідальність за отримання військового квитка співробітницями покладатиметься на роботодавця. У разі його неотримання штрафуватимуть як саму жінку, так і компанію, в якій вона працює. Однак у ЗСУ розуміють, що прийняття на облік усіх українок не буде швидким, а тому дають їм час до кінця 2022 року.

При цьому на військовий облік ставати треба лише представницям "окремих" категорій професій. Втім, сам список вийшов дуже широким і зачіпає майже всі сфери громадянської діяльності.