Воинская служба для женщин: экс-нардеп рассказала, будут ли украинок отправлять на передовую

Украинки после прохождения военкомата не будут отправляться в окопы.

С пятницы, 17 декабря, в Украине вступили в силу новые правила воинского учета, согласно которым женщинам придется проходить медкомиссию и получать военный билет. Однако нововведения не означают, что украинок начнут призывать в армию и отправлять на передовую.

Как рассказала в эфире "24 канала" бывшая нардеп Виктория Войцицкая, женщинам в военное время могут найти другое применение.

В частности она указывает, что помимо непосредственных боевых действий, в ВСУ есть большой спектр штабной работы, связанной с работой с документами, логистическими вопросами и подготовкой аналитики.

Вместе с тем она отмечает, что в нынешнее время всем будет полезно получить хотя бы базовую медицинскую подготовку.

Войцицкая утверждает, что спектр вопросов, которые могли бы решать женщины в военное время очень большой и не идет речи о том, что их сразу направят в окопы.

Как сообщалось ранее, новые правила предусматривают, что на воинский учет женщин в возрасте до 60 лет будут принимать после прохождения медкомиссии. На учет будут ставить в военкоматах по месту приписки.

При этом ответственность за получение военного билета сотрудницами будет возлагаться на работодателя. В случае его неполучения штрафовать будут, как саму женщину, так и компанию, в которой она работает. Однако в ВСУ понимают, что прием на учет всех украинок не будет делом быстрым, а потому дают им время до конца 2022 года.

При этом на воинский учет становиться надо лишь представительницам "отдельных" категорий профессий. Впрочем, сам список получился очень обширным и затрагивающим почти все сферы гражданской деятельности.