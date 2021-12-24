Воинская служба для женщин: экс-нардеп рассказала, будут ли украинок отправлять на передовую
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Украинки после прохождения военкомата не будут отправляться в окопы.
С пятницы, 17 декабря, в Украине вступили в силу новые правила воинского учета, согласно которым женщинам придется проходить медкомиссию и получать военный билет. Однако нововведения не означают, что украинок начнут призывать в армию и отправлять на передовую.
Как рассказала в эфире "24 канала" бывшая нардеп Виктория Войцицкая, женщинам в военное время могут найти другое применение.
В частности она указывает, что помимо непосредственных боевых действий, в ВСУ есть большой спектр штабной работы, связанной с работой с документами, логистическими вопросами и подготовкой аналитики.
Вместе с тем она отмечает, что в нынешнее время всем будет полезно получить хотя бы базовую медицинскую подготовку.
Войцицкая утверждает, что спектр вопросов, которые могли бы решать женщины в военное время очень большой и не идет речи о том, что их сразу направят в окопы.
Как сообщалось ранее, новые правила предусматривают, что на воинский учет женщин в возрасте до 60 лет будут принимать после прохождения медкомиссии. На учет будут ставить в военкоматах по месту приписки.
При этом ответственность за получение военного билета сотрудницами будет возлагаться на работодателя. В случае его неполучения штрафовать будут, как саму женщину, так и компанию, в которой она работает. Однако в ВСУ понимают, что прием на учет всех украинок не будет делом быстрым, а потому дают им время до конца 2022 года.
При этом на воинский учет становиться надо лишь представительницам "отдельных" категорий профессий. Впрочем, сам список получился очень обширным и затрагивающим почти все сферы гражданской деятельности.
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