Укр

"Наташа вставай! Там из военкомата пришли!": подборка смешных картинок о военном учете для женщин

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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В Украине женщин призывают "посетить" военкоматы Новость обновлена 25 декабря 2021, 11:05
В Украине женщин призывают "посетить" военкоматы

Информация о постановке украинских женщин на военный учет рассмешила сеть

В Украине с 17 декабря женщины обязали становиться на военный учет. Нововведения, которые были проведены Министерством обороны, касаются представительниц прекрасной половины, не достигшей 60-летнего возраста и находящихся на должностях соотносимых с военно-учетными структурами.

После обнародования приказа сеть "взорвалась" огромным количеством шуток и мемов на эту тему.

Для поднятия настроения "Телеграф" собрал самые прикольные картинки о привлечении украинских женщин на военную службу.

Отметим также, что некоторые пользователи сети обратили внимание и на множество негативных комментариев по поводу постановки на военный учет от неработающих женщин:

Мем о военном учете
Мем о военном учете

Ранее "Телеграф" сообщал, как политик прокомментировала решение Минобороны о взятии женщин на военный учет и объяснила, будут ли отправлять украинок на передовую.

Более подробно со списком профессий для женщин, которые теперь обязаны становиться на учет и получить военный билет, можно ознакомиться по ссылке в статье о новых правилах для военного учета в Украине.

Теги:
#Украина #Женщины #Военкомат #Приколы
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