Правила воинского учета: что делать беременным и женщинам с детьми
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Наличие детей и другие жизненные ситуации как преграда военной службе будут рассматриваться лишь непосредственно при призыве
Вопрос необходимости привлечения женщин в армию бурно обсуждается украинцами после расширения списка профессий для военнообязанных. При этом очень многие вопросы, в том числе материнство, долгое время оставались без ответа.
Что делать женщинам с детьми и есть ли причины бояться отправки на фронт, рассказали в пресс-службе ГУ разведки Минобороны, передает "Телеграф".
Военнообязанная — значит уже в армии?
Понятие военной обязанности существует в Украине с 1994 года, однако очень длительный период времени для женщин это было весьма ограниченным понятием. Перечень профессий, представительниц которых могли бы привлечь к службе в случае необходимости, был весьма коротким. К тому же, по истечению многих лет он устарел, а некоторые специальности из него уже попросту исчезли.
Именно поэтому в Украине и решились на то, чтобы окончательно наладить вопрос насчет военной обязанности женщин — еще весной этого года. В декабре же был утвержден конкретный перечень профессий.
При этом причастность к военнообязанным не равно призыву в армию. Это подтвердили как в Минобороны, так и лично 2-й Главногкомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Речь не идет о призыве или обязательной мобилизиации женщины в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ", — отметил генерал-лейтенант на личной странице в Facebook.
Призвать все равно могут, но когда?
Есть несколько причин, по которым военнообязанная женщина может оказаться в армии:
- в военное время — для непосредственного выполнения работ, которые помогут обороне государства;
- в мирное время — по собственному желанию (контрактная служба).
Кто является военнообязанным?
- Женщины, имеющие специальность или непосредственно рабочее место согласно перечню, утвержденному Указом Минобороны (планируется некоторое сокращение в ближайшее время).
- Беременные и женщины с детьми, относящиеся к вышеупомянутым профессиям.
Наличие детей, а также состояние здоровья обещают учитывать при необходимости мобилизации и т.п.
Интересно, что в Минобороны пообещали максимально упростить возможность стать на военный учет — перевести его в цифровой формат, а также отправлять на учение исключительно по желанию.
"Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства", — подчеркнули в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько времени есть у женщин, чтобы стать на воинский учет в соответствии со всеми правилами. Также вы можете узнать, каким образом на такое нововведение отреагировали украинцы по всей стране.
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