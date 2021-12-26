Правила воинского учета: что делать беременным и женщинам с детьми

Наличие детей и другие жизненные ситуации как преграда военной службе будут рассматриваться лишь непосредственно при призыве

Вопрос необходимости привлечения женщин в армию бурно обсуждается украинцами после расширения списка профессий для военнообязанных. При этом очень многие вопросы, в том числе материнство, долгое время оставались без ответа.

Что делать женщинам с детьми и есть ли причины бояться отправки на фронт, рассказали в пресс-службе ГУ разведки Минобороны, передает "Телеграф".

Военнообязанная — значит уже в армии?

Понятие военной обязанности существует в Украине с 1994 года, однако очень длительный период времени для женщин это было весьма ограниченным понятием. Перечень профессий, представительниц которых могли бы привлечь к службе в случае необходимости, был весьма коротким. К тому же, по истечению многих лет он устарел, а некоторые специальности из него уже попросту исчезли.

Именно поэтому в Украине и решились на то, чтобы окончательно наладить вопрос насчет военной обязанности женщин — еще весной этого года. В декабре же был утвержден конкретный перечень профессий.

При этом причастность к военнообязанным не равно призыву в армию. Это подтвердили как в Минобороны, так и лично 2-й Главногкомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Речь не идет о призыве или обязательной мобилизиации женщины в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ", — отметил генерал-лейтенант на личной странице в Facebook.

Призвать все равно могут, но когда?

Есть несколько причин, по которым военнообязанная женщина может оказаться в армии:

в военное время — для непосредственного выполнения работ, которые помогут обороне государства;

в мирное время — по собственному желанию (контрактная служба).

Кто является военнообязанным?

Женщины, имеющие специальность или непосредственно рабочее место согласно перечню, утвержденному Указом Минобороны (планируется некоторое сокращение в ближайшее время).

Беременные и женщины с детьми, относящиеся к вышеупомянутым профессиям.

Наличие детей, а также состояние здоровья обещают учитывать при необходимости мобилизации и т.п.

Интересно, что в Минобороны пообещали максимально упростить возможность стать на военный учет — перевести его в цифровой формат, а также отправлять на учение исключительно по желанию.

"Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько времени есть у женщин, чтобы стать на воинский учет в соответствии со всеми правилами. Также вы можете узнать, каким образом на такое нововведение отреагировали украинцы по всей стране.