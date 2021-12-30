Тонкий троллинг? В сети зарегистрировали петицию про воинский учет у мужчин
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Петиция против сегрегации по половому признаку набирает голоса менее быстро, чем предыдущая.
Тема воинского учета для женщин вызвала реакцию в украинском обществе. Кроме того, что петиция против такого нововведения набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским, подобное обращение создали и мужчины. Их возмутило, что постановка на воинский учет проходит по половому признаку.
Соответствующую петицию они разместили на сайте.
Авторы обращения считают, что все мужчины "угнетены в правах по половому признаку". Петиция подана 28 декабря и за менее чем двое суток набрала чуть более 1,8 тысячи голосов. Ее автор Игорь Скрипник.
Отметим, что петиция создана по образу и подобию женского обращения, включая в себя лексику, риторику и построение теста.
Напомним, с 17 декабря начал действовать приказ Минобороны о расширении списка профессий и специальностей для женщин, которые подлежат обязательному воинскому учету. Перечень существенно расширили, добавив туда те виды деятельности, которые обычно не относятся к воинской сфере — музейные специальности, сотрудников почты, кондукторов и другие.
Как ранее писал "Телеграф", нововведение вызвало шквал шуток у украинцев. Стать на воинский учет женщин обязали до конца 2022 года, в том числе и тех кто воспитывает маленьких детей или находится в положении. Механизмы еще не разработаны.
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