Тонкий троллинг? В сети зарегистрировали петицию про воинский учет у мужчин

Петиция против сегрегации по половому признаку набирает голоса менее быстро, чем предыдущая.

Тема воинского учета для женщин вызвала реакцию в украинском обществе. Кроме того, что петиция против такого нововведения набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским, подобное обращение создали и мужчины. Их возмутило, что постановка на воинский учет проходит по половому признаку.

Соответствующую петицию они разместили на сайте.

Авторы обращения считают, что все мужчины "угнетены в правах по половому признаку". Петиция подана 28 декабря и за менее чем двое суток набрала чуть более 1,8 тысячи голосов. Ее автор Игорь Скрипник.

Петиция за права мужчин

Отметим, что петиция создана по образу и подобию женского обращения, включая в себя лексику, риторику и построение теста.

Петиция за права женщин при воинском учете

Напомним, с 17 декабря начал действовать приказ Минобороны о расширении списка профессий и специальностей для женщин, которые подлежат обязательному воинскому учету. Перечень существенно расширили, добавив туда те виды деятельности, которые обычно не относятся к воинской сфере — музейные специальности, сотрудников почты, кондукторов и другие.

Как ранее писал "Телеграф", нововведение вызвало шквал шуток у украинцев. Стать на воинский учет женщин обязали до конца 2022 года, в том числе и тех кто воспитывает маленьких детей или находится в положении. Механизмы еще не разработаны.