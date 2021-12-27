Украинки подписали петицию к Зеленскому за отмену воинского учета для женщин: подробности

Всего за пять дней петиция набрала необходимый минимум голосов, однако подписывать продолжают

Настоящим издевательством над женской частью населения Украины некоторые наши соотечественницы считают нововведения от Минобороны. Речь о расширении списка профессией, представительницы которых будут обязаны стать на военный учет. Именно поэтому на сайте Президента Украины была создана петиция об отмене такого решения.

Как сообщает "Телеграф", всего за несколько дней она набрала нужное количество голосов и сменила статус на "ожидает рассмотрения".

Автором обращения к главе государства стала Яна Рашевченко. Она подчеркнула, что благодаря новым правилам практически все женщины в Украине теперь обязаны получить военный билет. При этом никакой предварительной подготовки для народа не проводилось.

"Это возмутительно! Никакого общественного обсуждения", — отмечает авторка петиции.

Также г-жа Рашевченко недовольна тем, что украинкам якобы не дают даже никакого переходного периода или разъяснений насчет работы механизма записи на воинский учет.

Отметим, что петиция была подана 23 декабря, а уже 27-го она набрала больше 25 тысячи необходимых голосов. Более того — люди продолжают поддерживать ее даже после того, как обращение автоматически получило статус "ожидает рассмотрения".

Количество проголосовавших меняется каждую минуту

Теперь Владимир Зеленский должен отреагировать на общественный резонанс и дать свое объяснение насчет ситуации.

Интересно, что в последние несколько недель в Минобороны и ВСУ наконец-то поделились конкретным объяснением насчет становления женщин на учет, отметили даже роль молодых мам и беременных. Дополнительно также прозвучала информация о том, когда для женщин заработает полноценная ответственность за "уклонение" от прихода в военкомат.

А пока многие переживают из-за такой серьезной темы, другие женщины покоряют темой военных билетов TikTok, делясь своими реакциями на происходящее.