"Уклонисток" будут наказывать: что в Украине грозит женщинам без военного билета

Получить военный билет можно до конца 2022 года.

В Украине с 17 декабря вступили в силу новые правила воинского учета, согласно которым отныне все женщины в возрасте до 60 лет должны пройти медкомиссию и получить военный билет. Ответственность за получение документа будет возлагаться на работодателя, а в случае его отсутствия штрафовать будут компанию и саму женщину.

Согласно положениям закона, работодатель будет вынужден контролировать наличие билета и во время принятия женщин на работу.

Штраф для нарушительниц составит 510 до 850 гривен. В случае повторного нарушения или совершенного в особый период размер административного наказания увеличится до 850—1700 гривен.

Для работодателей штрафы будут больше. Если предприятие будет способствовать уклонению от воинского учета или не будет контролировать наличие документа, то его владельцу придется заплатить от 5100 до 8500 гривен.

В ВСУ ранее заявляли, что поскольку поставить всех женщин Украины на военный учет за несколько дней все равно не получится, то им будет дана отсрочка до конца 2022 года.

Кроме того, там подчеркивают, что воинский учет не значит обязательное прохождение службы в армии. А бывший нардеп Виктория Войцицкая рассказывала, что даже в случае начала вооруженного конфликта, женщин будут привлекать к штабной работе, а не посылать в окопы.

Стоит отметить, что обязательный воинский призыв для женщин существует и в других странах мира. Ярким примером является Израиль, где отслужить в армии обязаны женщины от 18 лет, не состоящие в браке и не имеющие детей, а также подходящие по состоянию здоровья. В Европе подобная практика существует в Норвегии, там соответствующая норма была введена с 2015 года.