"Ухилисток" каратимуть: що в Україні загрожує жінкам без військового квитка

Отримати військовий квиток можна до кінця 2022 року.

В Україні з 17 грудня набули чинності нові правила військового обліку, згідно з якими відтепер усі жінки віком до 60 років мають пройти медкомісію та отримати військовий квиток. Відповідальність за отримання документа покладатиметься на роботодавця, а у разі його відсутності штрафуватимуть компанію та саму жінку.

Відповідно до положень закону, роботодавець буде змушений контролювати наявність квитка та під час прийняття жінок на роботу.

Штраф для порушниць становитиме від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення або вчиненого в особливий період розміру адміністративного покарання збільшиться до 850—1700 гривень.

Для роботодавців штрафи будуть більшими. Якщо підприємство сприятиме ухиленню від військового обліку або не контролюватиме наявність документа, то його власнику доведеться заплатити від 5100 до 8500 гривень.

У ЗСУ раніше заявляли, що оскільки поставити всіх жінок України на військовий облік за кілька днів все одно не вийде, то їм буде надано відстрочку до кінця 2022 року.

Крім того, там наголошують, що військовий облік не означає обов’язкового проходження служби в армії. А колишня нардепка Вікторія Войцицька розповідала, що навіть у разі початку збройного конфлікту жінок будуть залучати до штабної роботи, а не посилати в окопи.

Варто зазначити, що обов’язковий військовий заклик для жінок є і в інших країнах світу. Яскравим прикладом є Ізраїль, де відслужити в армії зобов’язані жінки віком від 18 років, які не одружені та не мають дітей, а також підходять за станом здоров’я. У Європі подібна практика існує в Норвегії, там відповідну норму було запроваджено з 2015 року.