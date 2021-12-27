Українки підписали петицію до Зеленського за скасування військового обліку для жінок: подробиці

Усього за п’ять днів петиція набрала необхідний мінімум голосів, проте продовжують підписувати

Справжнім знущанням з жіночої частини населення України деякі наші співвітчизниці вважають нововведення від Міноборони. Ідеться про розширення списку професій, представниці яких зобов’язані стати на військовий облік. Саме тому на сайті Президента України було створено петицію про скасування такого рішення.

Як повідомляє "Телеграф", всього за кілька днів вона набрала потрібну кількість голосів і змінила статус на "очікує розгляду".

Автором звернення до глави держави стала Яна Рашевченко. Вона наголосила, що завдяки новим правилам практично всі жінки в Україні тепер мають отримати військовий квиток. При цьому жодної попередньої підготовки народу не проводилося.

"Це обурливо! Жодного громадського обговорення", — зазначає авторка петиції.

Також пані Рашевченко незадоволена тим, що українкам нібито не дають навіть жодного перехідного періоду чи роз’яснень щодо роботи механізму запису на військовий облік.

Зазначимо, що петиція була подана 23 грудня, а вже 27-го вона набрала понад 25 тисяч необхідних голосів. Більше того, люди продовжують підтримувати її навіть після того, як звернення автоматично отримало статус "очікує розгляду".

Кількість тих, хто проголосував, змінюється щохвилини

Тепер Володимир Зеленський має відреагувати на суспільний резонанс та дати своє пояснення щодо ситуації.

Цікаво, що останні кілька тижнів у Міноборони та ЗСУ нарешті поділилися конкретним поясненням щодо становлення жінок на облік, відзначили навіть роль молодих мам та вагітних. Додатково також прозвучала інформація про те, коли для жінок запрацює повноцінна відповідальність за "ухилення" від приходу у військкомат.

А поки багато хто переживає через таку серйозну тему, інші жінки підкорюють темою військових квитків TikTok, поділяючись своїми реакціями на те, що відбувається.