"А я вмію тільки пити як прапор": як українки в TikTok реагують на новину про військовий обов’язок (відео)

Деякі українки готові виїхати з країни через страх отримати військовий квиток, а хтось — вже пакує валізи в армію (разом із дітьми)

Інформація про розширення списку професій та спеціальностей, представниці яких стають військовозобов’язаними, викликала в Україні чималу хвилю обговорення. Потроху доходять чутки і до платформи TikTok, де жінки залюбки висловлюють своє бачення ситуації, що склалася.

"Телеграф" вирішив зробити добірку найяскравіших реакцій.

Багато дівчат, звичайно, поділилися новиною про необхідність отримати військовий квиток зі своїми половинками. Примітно, що у чоловіків реакції дуже різні. Деякі, наприклад, просять обраниць не йти в армію, хоч і обіцяють дочекатися дембеля.

А ось інші вже наготували речі і готові помахати дружині ручкою на прощання.

Ще частина жінок, здається, готові не лише ставати на військовий облік, а й іти на повноцінну службу. І при цьому їх навіть не турбує власний вік. А в TikTok, тим часом, здається, запалюється нова зірка Рядової Бабулі.

Втім, не всі налаштовані настільки весело та позитивно. Не спробувавши розібратися в ситуації, дехто одразу накидається на уряд з агресивними заявами і навіть готовий пакувати сумки, щоб їхати з країни. Попереджаємо: у ролик дуже багато нецензурної лексики!

Також частина дівчат розмірковує про те, як при мобілізації проходитиме служба, коли у жінок почнуться критичні дні. Дехто навіть чесно зізнається, що тоді ворогам можна лише поспівчувати.

Дехто з користувачів TikTok після новини про військовий облік для українок почав задаватися вічними питаннями.

Втім, частина жінок, здається, не проти виконати обов'язок перед Батьківщиною. Окремі юзерки навіть згадують старі фільми, де честь рідної землі відстоюють саме жінки, і припускають, що настав час для такого і в Україні.

Хтось із українок уже навіть підготував валізу для служби в армії.

…А хтось — практикує вельми незвичайні звички для майбутнього братання із товаришками по службі.

Зрозуміло, що серед усіх жартів та інших емоційних реакцій знайшлося місце і для тих жінок, які в спокійному тоні пояснюють – нічого страшного у військовому обов’язку немає.

Якщо ж ви любите стежити за чужими реакціями на важливі та популярні теми, то пропонуємо вам також ознайомитися з тим, як українці сприйняли скандал із помічницею заступника міністра освіти Христиною Тишкун, яка на офіційному заході з’явилася у вельми зухвалій вечірній сукні.