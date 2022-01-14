В які дні приходити жінкам, щоб стати на військовий облік? У військкоматі здивували відповіддю - Марічка Падалко
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Українська журналістка та телеведуча Марічка Падалко розповіла, як намагалася стати на військовий облік.
- Добрий день, це ВІЙСЬКОМАТ Шевченківського району?
- Так, слухаю.
- Скажіть, будь ласка, в які дні можна приходити жінками, щоб стати на військовий облік?
- Жінкам? Ну, ми ще нічого не знаємо, ми не отримали жодних пояснень …
- Ви досі нікого не взяли на облік?
- Ні, нікого… Ну, почекайте хоч до кінця січня, може, нам щось скажуть. Потім принесете свої документи, диплом …
- Мій диплом, до речі, не підпадає під ті професії, що є в переліку. Тому я до Вас прийду з довідкою з роботи, що я працюю за спеціальністю, яка підпадає
- А так хіба можна?
- Наші юристи на роботі вивчили законодавчу базу і кажуть, що це теж варіант.
- Ну… чесно, ми не знаємо, чи так можна… і чи ми зможемо Вас взяти, ми не отримали жодних роз’яснень
- Від кого чекаєте?
- Від Міноборони …
ДАЛІ БУДЕ …. чи не буде? Ау, Міністерство оборони України?
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