Українська журналістка та телеведуча Марічка Падалко розповіла, як намагалася стати на військовий облік.

- Добрий день, це ВІЙСЬКОМАТ Шевченківського району?

- Так, слухаю.

- Скажіть, будь ласка, в які дні можна приходити жінками, щоб стати на військовий облік?

- Жінкам? Ну, ми ще нічого не знаємо, ми не отримали жодних пояснень …

- Ви досі нікого не взяли на облік?

- Ні, нікого… Ну, почекайте хоч до кінця січня, може, нам щось скажуть. Потім принесете свої документи, диплом …

- Мій диплом, до речі, не підпадає під ті професії, що є в переліку. Тому я до Вас прийду з довідкою з роботи, що я працюю за спеціальністю, яка підпадає

- А так хіба можна?

- Наші юристи на роботі вивчили законодавчу базу і кажуть, що це теж варіант.

- Ну… чесно, ми не знаємо, чи так можна… і чи ми зможемо Вас взяти, ми не отримали жодних роз’яснень

- Від кого чекаєте?

- Від Міноборони …

ДАЛІ БУДЕ …. чи не буде? Ау, Міністерство оборони України?