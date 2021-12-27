Ветеранка пояснила, навіщо в Україні військовий облік жінок: "Армія – це не лише про зброю"

Обов’язок захисту країни лежить на всіх громадянах України, а не тільки на чоловіках, каже Сусак.

Із 17 грудня в Україні було доповнено та розширено список спеціальностей та професій для жінок, які підлягають обов’язковому військовому обліку. Незважаючи на те, що багато хто висловлює своє невдоволення, таке рішення насамперед позбавить багатьох проблем тих жінок, у яких є учасницями бойових дій, але військовий квиток не отримали.

Так дивиться на ситуацію керівник Жіночого ветеранського руху України, ветеранка "Айдара" Андріана Сусак, повідомляє "Цензор.Нет".

За її словами, розширення списку спеціальностей та професій дозволить врегулювати окремі нормативно-правові норми щодо чинних законів. У цьому контексті Сусак згадує жінок, які ще у 2014 році пішли у складі батальйонів добровольців воювати на Донбас, але й досі частково не захищені державою.

Всім іншим, каже ветеранка, варто поглибити роз’яснювальну роботу.

"Нікого завтра в армію не заберуть, — наголошує Андріана Сусак. — Щоб отримати зброю та потрапити на поле бою, треба вчитися, бути мотивованою. І ще й заслужити на це".

Звісно, що мобілізацію жінок ветеранка не виключає, але пояснює: це станеться лише у крайній ситуації. При цьому варто пам’ятати, каже вона, що обов’язок захищати рідну країну не лежить на комусь винятково за ознакою статі.

До того ж, на думку Сусак, жінкам необов’язково бути у гущавині подій, якщо доведеться воювати. Проте орієнтуватися в інформації, розуміти логістику та вміти банально накласти пов’язки — потрібні знання, які можуть стати у нагоді кожному та кожній.

При цьому у разі призову на стан здоров’я та сімейну ситуацію жінок дивитимуться так само, як і у випадку чоловіків. "Телеграф" вже писав про те, чи слід ставати на військовий облік тим українкам, котрі мають дітей чи вагітні зараз.

Також ми розповідали, на які конкретно професії тепер поширюється потреба отримати військовий квиток і жінкам теж.