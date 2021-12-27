Ветеранка объяснила, зачем в Украине воинский учет женщин: "Армия — это не только про оружие"

Обязанность по защите страны лежит на всех гражданах Украины, а не только на мужчинах, говорит Сусак

С 17 декабря в Украине был дополнен и расширен список специальностей и профессий для женщин, которые подлежат обязательному воинскому учету. Несмотря на то, что многие высказывают свое недовольство, такое решение, в первую очередь, избавит от многих проблем тех женщин, у которых являются участницами боевых действий, но военный билет не получили.

Так смотрит на ситуацию руководительница Женского ветеранского движения Украины, ветеранка "Айдара" Андриана Сусак, сообщает "Цензор.Нет".

По ее словам, расширение списка специальностей и профессий позволит урегулировать отдельные нормативно-правовые нормы касательно действующих законов. В этом контексте Сусак вспоминает женщин, которые еще в 2014 году пошли в составе батальонов добровольцев воевать на Донбасс, но до сих пор частично не защищены государством.

Всем остальным, говорит ветеранка, стоит углубить разъяснительную работу.

"Никого завтра в армию не заберут, — подчеркивает Андрианна Сусак. — Чтобы получить оружие и попасть на поле боя, нужно учиться, быть мотивированной. И еще и заслужить это".

Разумеется, что мобилизацию женщин ветеранка не исключает, но объясняет: это случится лишь в крайней ситуации. При этом всем стоит помнить, говорит она, что обязанность защищать родную страну не лежит на ком-то исключительно по признаку полу.

К тому же, по мнению Сусак, женщинам необязательно быть в гуще событий, если придется воевать. Однако ориенитироваться в информации, понимать логистику и уметь банально наложить повязки — нужные знания, которые могут пригодиться каждому и каждой.

При этом в случае призыва на состояние здоровья и семейную ситуацию женщин будут смотреть также, как и в случае мужчин. "Телеграф" уже писал о том, следует ли ставать на воинский учет тем украинкам, которые имеют детей или беременны сейчас.

Также мы рассказывали, на какие конкретно профессии теперь распространяется необходимость получать военный билет и женщинам тоже.