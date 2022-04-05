Женщин на воинский учет начнут ставить с октября: перечень специальностей и профессий

Постановка на учет не означает отправку на службу

Приказ Минобороны Украины о воинском учете для женщин с сокращенным списком специальностей и профессий вступил в действие с начала апреля.

Об этом пишет "Бухгалтер". В нем не только перечисленны специальности и профессии после получения которых женщины берутся на воинский учет, но и дан список сродных с военно-учетными.

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Согласно приказу, Главнокомандующему ВСУ необходимо обеспечить взятие женщин на воинский учет с 1 октября 2022 года, а ежегодно к 1 марта вносить по необходимости правки в утвержденные перечни.

Итого в списке семь профессиональных направлений и 14 специализаций. Среди них психологи, географы, метеорологи, ветеринары, почтальоны. Также в перечне много видов профессиональной занятости, связанной с медицинской сферой.

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