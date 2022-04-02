Украинцам раздают повестки в армию: какими они бывают, и где их можно получить

В Украине проходит вторая волна мобилизации

В Украине после начала войны многие мужчины начали получать повестки в центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

"Телеграф" решил напомнить, какими они бывают и с какими целями их выдают.

Как известно, в первый же день с начала вторжения президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Поэтому все граждане в возрасте от 18 до 30 лет, способные выполнять воинские обязанности, могут получить одну из следующих повесток:

Уточняющие повестки

Выдаются с целью уточнения данных о военнообязанных и призывниках. В частности в центре комплектации могут обновить информацию о семейном положении, состоянии здоровья и месте работы.

Повестка на прохождение медкомиссии

Подобные документы выдаются призывникам с целью прохождения обследования и получения заключения комиссии о пригодности или непригодности к несению воинской службы.

Призывная повестка

Этот документ выдается с целью вызова в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Его могут вручить даже без предварительного вызова на медосмотр, но перед этим призывника все равно отправят на прохождение медкомиссии. За неявку по этой повестке предусмотрено уголовное наказание по статье об уклонении от воинской службы.

Повестка о прибытии на призывный участок

Мобилизационное предписание вручается после прохождения медкомиссии и обязывает явиться сборный пункт в течение суток или 12 часов после объявления мобилизации.

Любая из этих повесток может быть вручена лично в руки, доставлена по месту жительства или месту работы. Кроме того, она может быть передана ближайшим родственникам или оставлена в почтовом ящике или дверях дома.

Как сообщалось ранее, в Украине с 15 марта проходит вторая волна мобилизации, а всего их предусмотрено четыре. Впрочем, брать в армию не всех, а только необходимое для Вооруженных сил Украины количество солдат.