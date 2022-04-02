Українцям роздають повістки до армії: якими вони бувають, і де їх можна отримати

В Україні проходить друга хвиля мобілізації

В Україні після початку війни багато чоловіків почали отримувати повістки до центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

"Телеграф" вирішив нагадати, якими вони бувають і з якою метою їх видають.

Як відомо, першого ж дня з початку вторгнення президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Тому всі громадяни віком від 18 до 30 років, здатні виконувати військові обов’язки, можуть отримати одну з наступних повісток:

Уточнювальні повістки

Видаються з метою уточнення даних про військовозобов’язаних та призовників. Зокрема в центрі комплектації можуть оновити інформацію про сімейний стан, стан здоров’я та місце роботи.

Повістка на проходження медкомісії

Подібні документи видаються призовникам з метою проходження обстеження та отримання висновку комісії про придатність чи непридатність до несення військової служби.

Призовна повістка

Цей документ видається з метою виклику до військового комісаріату для призову на строкову службу. Його можуть вручити навіть без попереднього виклику на медогляд, але перед цим призовника все одно відправлять на медкомісію. За неявку по цій повістці передбачено кримінальне покарання за статтею про ухилення від військової служби.

Повістка про прибуття на призовну ділянку

Мобілізаційне розпорядження вручається після проходження медкомісії та зобов’язує з’явитися збірний пункт протягом доби або 12 годин після оголошення мобілізації.

Будь-яка з цих повісток може бути вручена особисто в руки, доставлена за місцем проживання або місцем роботи. Крім того, вона може бути передана найближчим родичам або залишена у поштовій скриньці чи дверях будинку.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 15 березня проходить друга хвиля мобілізації, а всього їх передбачено чотири. Втім, брати до армії не всіх, а лише необхідну для Збройних сил України кількість солдатів.