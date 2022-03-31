В Україні проходить друга черга мобілізації: що це означає

Згідно з чинним законодавством загалом в країні передбачено чотири хвилі мобілізації

З 15 березня в Україні офіційно стартувала друга хвиля мобілізації, в рамках якої відбувається поповнення лав Збройних сил України резервістами з усіх куточків нашої країни.

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Хто підлягає мобілізації

Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні 24 лютого через повномасштабне вторгнення російської федерації, мобілізації підлягають усі громадяни, які здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. Призивати планують не всіх, а лише необхідну для Збройних сил України кількість солдатів.

Друга хвиля

З 15 березня в Україні розпочалася друга хвиля мобілізації, в рамках якої до лав ЗСУ призивають військовослужбовців, які в період з 2014 року перебували на строковій службі або служили за контрактами. Умови призову передбачаються Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Призовний вік громадян

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни України, які досягли 18-річного віку і не старші за 60 років. Першочергового мобілізують українців, які вже мають за плечима певний військовий досвід. Окрім того, існує й певна вікова градація для осіб призовного віку, а саме:

чоловіки у віці від 18 до 27 років отримують повістки із призовом до армії,

чоловіки від 27 до 45 років потраплять до складу військових штабів,

чоловіки старші 45 років працюватимуть із документами.

Кого з мобілізованих відправлятимуть на передову

Резервісти, які вже мають військовий досвід, одразу відправляються до військових частин без відповідної бойової підготовки. Що стосується громадян України, які військового досвіду не мають, то першочергово вони мобілізуються на спеціальні навчання до центрів Збройних сил, які тривають упродовж 7-20 днів з моменту призову. Термін проходження навчань залежить від подальшої спеціальності військовозобов'язаного громадянина.

Варто також наголосити, що планування подальших мобілізаційних заходів в Україні залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто не стає на військовий облік і не може бути мобілізований, а також детально пояснив подальші дії громадян, які отримали повістку.