Мобілізація в Україні продовжується: кого не візьмуть до армії

В Україні почалася загальна мобілізація та є певні групи українців, яких призов омине

3 березня Верховною Радою України було затверджено указ президента Володимира Зеленського щодо загальної мобілізації через військову агресію російської федерації проти української держави.

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Згідно з офіційним документом, наразі в країні розпочався призов військовозобов'язаних та резервістів, а також залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших бойових відомств. Проте є й ті категорії українців, які призову не підлягають.

Кого не мобілізують

В Україні призову під час мобілізації не підлягають особи, які, згідно з висновком військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби через стан здоров'я. Максимальний термін відстрочки — шість місяців.

Жінки та чоловіки, які мають на утриманні більше трьох дітей, віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років самостійно, або мають на утриманні дитину з інвалідністю (підгрупа А віком до 18 років або особа з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років).

Народні обранці (депутати) України, а також нардепи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Працівники органів військового управління або органів управління, військових частин та підрозділів, підприємств, а також таких установ та організацій як Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція, податкова міліція, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Державна виконавча служба, Управління державної охорони.

Окрім вищеперелічених осіб призову під час мобілізації не підлягають також такі групи українців:

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, що навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичних операцій тощо. (до переліку близьких родичів входять: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Крім того, раніше президент Зеленський підписав закон про звільнення від мобілізації осіб з інвалідністю, а саме:

українці, які визнані особами з інвалідністю,

українці, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, що має тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, вимагають паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією установи охорони здоров'я у порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров'я;

українці, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною чи хворим чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини (дружина). Це має бути офіційно підтверджено відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативною комісією;

українці, які мають дружину (дружина) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (дружина) з числа осіб з інвалідністю I або II групи;

українці, які здійснюють опіку (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом нездатною або обмежено дієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи;

українці, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІІ групи або за особою, яка згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду;

українці, які зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують, у разі відсутності інших осіб, що можуть здійснювати відповідний догляд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через катастрофічні втрати на війні в Україні, в росії почалася прихована мобілізація.