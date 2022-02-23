Призов резервістів: що робити тих, кого викликають на службу, і що загрожує ухилистам

Призвані резервісти повинні самі з’явитися у військові частини чи ТЦК

В Україні згідно з наказом президента Володимира Зеленського у середу, 23 лютого, оголошено призов резервістів на військову службу із числа резервістів у особливий період.

У зв’язку з цим у Службі зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України роз’яснили, що необхідно робити резервістам, що призиваються.

Насамперед слід зазначити, що призов стартує 23 лютого 2022 року.

Поки що призивають резервістів першої черги оперативного резерву, тобто військовослужбовців, які звільнилися з строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.

Згідно з наказом, резервісти, що призиваються, повинні самостійно з’явитися у свої військові частини або територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП прийшли на зміну військкоматам), за телефонним дзвінком або отримавши повістку для явки до свого ТЦК.

При цьому якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваний, йому необхідно особисто надати документи, що підтверджують це.

За неявку або ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, 23 лютого за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони України на всій території країни крім Донецької та Луганської областей запроваджується надзвичайний стан.

"Телеграф" зібрав найголовніше про те, що таке режим надзвичайного стану, і чим він відрізняється від воєнного стану.