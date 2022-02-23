Що таке надзвичайний стан і чим відрізняється від військового: список обмежень

Режим НП діятиме майже по всій території країни, але скрізь по-різному

Рада національної безпеки та оборони України в середу, 23 лютого, запропонувала Верховній Раді запровадити по всій країні правовий режим надзвичайного стану.

"Телеграф" розбирався, що за законодавством України передбачає правовий режим надзвичайного стану та які обмеження він передбачає.

Що таке режим НС

В цілому режим НС може вводитися як по всій Україні, так і в окремих її територіях при низці ситуацій, таких як:

виникнення особливо важких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю значних верств населення; вчинення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей або руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення; виникнення міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів, блокування чи захоплення окремих особливо важливих об’єктів чи місцевостей, що загрожує безпеці громадян та порушує нормальну діяльність органів держвлади та органів місцевого самоврядування; виникнення масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами, що обмежують їхні права та свободи; спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного устрою України шляхом насильства; масового переходу державного кордону з території суміжних держав; необхідності відновлення конституційного правопорядку та діяльності органів державної влади.

НС передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для запобігання загрози та забезпечення безпеки та здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина, і прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням терміну дії цих обмежень.

Як і на скільки вводиться режим НС

Режим НС запроваджується на підставі указу президента про запровадження надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, затвердженого Верховною Радою.

Надзвичайний стан в Україні може бути введений на строк не більше 30 діб та не більше 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі потреби НС може бути продовжено президентом України, але не більш ніж на 30 діб. Відповідний указ також потребує затвердження Верховною Радою.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях може бути скасований раніше терміну указом президента у разі усунення обставин, що зумовили необхідність його запровадження.

Військове командування

Військовим командуванням, якому надається право разом із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування здійснювати заходи правового режиму надзвичайного стану, є:

Головний орган воєнного управління Національної гвардії;

Служба безпеки України;

Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Заходи при НС

Указом президента України на період надзвичайного стану можуть вводитися такі заходи:

запровадження особливого режиму в’їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться НС;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона проведення яких встановлюється судом;

заборона страйків;

примусове відчуження чи вилучення майна в юридичних та фізичних осіб.

Залучення військових формувань

Забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров’я, прав, свобод та законних інтересів громадян в умовах надзвичайного стану здійснюється силами та засобами органів Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Військової служби правопорядку ЗСУ.

При цьому у разі запровадження НС через масовий перехід держкордону з території суміжних держав до здійснення заходів надзвичайного стану можуть залучатися військові частини ЗСУ та органи та підрозділи Державної прикордонної служби.

У чому відмінність від воєнного стану

Воєнний стан — особливий правовий режим, який запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Воєнний стан запроваджується у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

На територіях, де запроваджується воєнний стан, можуть бути створені тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Воєнний стан запроваджується указом президента після затвердження Верховною Радою.

При цьому у відповідному указі зазначаються:

обґрунтування необхідності запровадження воєнного стану; межі території, на якій запроваджується воєнний стан, час введення та строк, на який воно запроваджується; завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування; завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням; вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються із зазначенням терміну дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав та законних інтересів юридичних осіб із зазначенням терміну їх дії;

"Телеграф" раніше писав, як воєнний стан вплине на свободу громадян і які у разі запровадження воєнного стану передбачаються обмеження.