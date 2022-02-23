Надзвичайний стан буде введений по всій Україні: подробиці
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РНБО хоче запровадити надзвичайний стан у всій країні.
За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, надзвичайний стан збираються запровадити на всій території України, крім Донецької та Луганської областей. У цих двох областях НС діє з 2014 року.
Данилов перерахував заходи НС в Україні:
- посилення охорони громадського порядку;
- обмеження руху транспорту та його огляд;
- перевірки документів у громадян.
Секретар РНБО заявив, що режим надзвичайного стану змінюватиметься залежно від тих чи інших територій. Суворіший режим буде на кордонах з Росією та Білоруссю.
"Надзвичайний стан вводиться на 30 днів, термін може бути продовжений", — додав Данилов.
Доповнюється…
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