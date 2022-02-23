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Надзвичайний стан буде введений по всій Україні: подробиці

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Нацгвардія Новина оновлена 23 лютого 2022, 12:20
Нацгвардія

РНБО хоче запровадити надзвичайний стан у всій країні.

За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, надзвичайний стан збираються запровадити на всій території України, крім Донецької та Луганської областей. У цих двох областях НС діє з 2014 року.

Данилов перерахував заходи НС в Україні:

- посилення охорони громадського порядку;

- обмеження руху транспорту та його огляд;

- перевірки документів у громадян.

Секретар РНБО заявив, що режим надзвичайного стану змінюватиметься залежно від тих чи інших територій. Суворіший режим буде на кордонах з Росією та Білоруссю.

"Надзвичайний стан вводиться на 30 днів, термін може бути продовжений", — додав Данилов.

Доповнюється…

Теги:
#РНБО #Надзвичайний стан #ОРДЛО #Олександр Данилов
Нацгвардія
Україна
Надзвичайний стан буде введений по всій Україні: подробиці
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