Чрезвычайное положение будет введено по всей Украине: подробности

СНБО хочет ввести чрезвычайное положение по всей стране.

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, чрезвычайное положение собираются ввести на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях ЧП действует с 2014 года.

Данилов перечислил меры ЧП в Украине:

- усиление охраны общественного порядка;

- ограничение движения транспорта и его осмотр;

- проверки документов у граждан.

Секретарь СНБО заявил, что режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим будет на границах с Россией и Беларусью.

"Чрезвычайное состояние вводится на 30 дней, срок может быть продлен", — добавил Данилов.

Это решение должно быть принято Верховной Радой. Планируется, что этот вопрос будет рассмотрен сегодня, 23 февраля.

В распоряжении "Телеграфа" оказался проект указа:

Отметим, военным командованием, которому предоставляется право вместе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления осуществлять меры правового режима чрезвычайного положения, являются:

Главный орган военного управления Национальной гвардии;

Служба безопасности Украины;

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Подробнее о том, что такое режим ЧП читайте в материале: "Что такое чрезвычайное положение и чем отличается от военного: список ограничений".

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Отметим, что после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ЛДНР", СНБО Украины работает в режиме 24/7.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 22 февраля сообщил, что издал приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Также для бизнеса введут налоговые каникулы.

Тем временем, продолжается и эскалация на передовой. На Донбассе гибнут украинские военные, оккупанты из тяжелого вооружения обстреливают жилые дома.