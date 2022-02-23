Чрезвычайное положение будет введено по всей Украине: подробности
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СНБО хочет ввести чрезвычайное положение по всей стране.
По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, чрезвычайное положение собираются ввести на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях ЧП действует с 2014 года.
Данилов перечислил меры ЧП в Украине:
- усиление охраны общественного порядка;
- ограничение движения транспорта и его осмотр;
- проверки документов у граждан.
Секретарь СНБО заявил, что режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим будет на границах с Россией и Беларусью.
"Чрезвычайное состояние вводится на 30 дней, срок может быть продлен", — добавил Данилов.
Это решение должно быть принято Верховной Радой. Планируется, что этот вопрос будет рассмотрен сегодня, 23 февраля.
В распоряжении "Телеграфа" оказался проект указа:
Отметим, военным командованием, которому предоставляется право вместе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления осуществлять меры правового режима чрезвычайного положения, являются:
- Главный орган военного управления Национальной гвардии;
- Служба безопасности Украины;
- Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.
Подробнее о том, что такое режим ЧП читайте в материале: "Что такое чрезвычайное положение и чем отличается от военного: список ограничений".
Отметим, что после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ЛДНР", СНБО Украины работает в режиме 24/7.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 22 февраля сообщил, что издал приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Также для бизнеса введут налоговые каникулы.
Тем временем, продолжается и эскалация на передовой. На Донбассе гибнут украинские военные, оккупанты из тяжелого вооружения обстреливают жилые дома.
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